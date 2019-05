Einsatz gegen Drogenkriminalität

Schlag gegen die Drogenkriminalität in Brandenburg: In drei Orten durchsucht die Polizei Objekte und wird fündig. Es gibt Festnahmen.

Potsdam (dpa/bb) - Mit zahlreichen Beamten ist die Polizei in Brandenburg gegen Drogenkriminalität vorgegangen. Polizisten durchsuchten am Donnerstag Objekte in Rathenow, Premnitz (beide Havelland) und Golzow (Potsdam-Mittelmark). Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Potsdam am Freitag weiter mitteilten, wurden vier Männer im Alter von 30 bis 40 Jahren festgenommen und dann vernommen. Für drei von ihnen wurden Haftbefehle beantragt.