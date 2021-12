Überfall auf Neuköllner Supermarkt

Unbekannte haben am Dienstagabend (14. Dezember 2021) einen Supermarkt in Berlin-Neukölln überfallen und dabei einen Angestellten verletzt.

Am Abend hätten drei Maskierte den Laden in der Gerlinger Straße betreten und den Kassierer bedroht, teilte die Polizei mit. Sie sollen den 19-Jährigen unter anderem mit einem Stock gegen Brust und Kopf geschlagen haben und dann mit dem erbeuteten Geld in Richtung Buckower Damm geflohen sein. Nach den Angaben vom Mittwoch wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gemeinschaftlicher schwerer räuberischer Erpressung.