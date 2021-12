Messerattacke gegen ehemalige Freundin: Angeklagter schweigt

Weil er seine ehemalige Freundin in einem Yoga-Studio mit einem Messer angegriffen haben soll, muss sich ein 41-Jähriger vor dem Berliner Landgericht verantworten. Die Anklage lautet auf versuchten Mord. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann geplant hatte, zunächst die damals 25-Jährige und anschließend sich selbst zu töten. Der Verteidiger erklärte zu Prozessbeginn am Dienstag, sein Mandant schweige zunächst.

Der 41-jährige Deutsche soll sich aus Wut darüber, dass die Frau die Beziehung beendet hatte, zu der Tat entschlossen haben. Am Abend des 12. Juni 2021 habe er ein Yoga-Studio in Berlin-Friedrichshain aufgesucht, in dem sich seine Ex-Partnerin aufgehalten habe. Fünf Messer hätten sich in seinem Rucksack befunden, heißt es in der Anklage. Er habe die 25-Jährige an den Haaren gepackt, zu Boden gebracht und mit einem Messer verletzt. Heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen habe der Mann gehandelt, so die Staatsanwaltschaft.