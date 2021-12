Drogen im früheren Kinderzimmer gebunkert: Vier Jahre Haft

Weil er in seinem Zimmer in der elterlichen Wohnung mehrere Kilogramm Drogen und ein Waffenarsenal gebunkert hatte, ist ein 23-Jähriger zu vier Jahren Haft verurteilt worden.

Das Berliner Landgericht sprach den Angeklagten am Dienstag (07. Dezember 2021) des bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz schuldig. Der Mann hatte zuvor gestanden und erklärt, er wolle sich künftig von Drogen fernhalten.

Ermittler hatten im August 2021 bei einer Durchsuchung im früheren Kinderzimmer des Angeklagten in einer Wohnung in Berlin-Spandau unter anderem mehrere Kilogramm Blütenstände von Cannabispflanzen sowie mehr als 6000 Euro an Handelserlösen sichergestellt. Zudem wurde mehrere Waffen beschlagnahmt, darunter ein sogenanntes Butterfly-Messer, ein Schlagring, zwei Macheten, eine Taschenlampe mit Elektroschocker und eine Schreckschusspistole.