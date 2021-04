Anschlag auf Stadtautobahn: Angeklagter schweigt zunächst

Acht Monate nach einem mutmaßlichen Anschlag auf der Berliner Stadtautobahn hat der Beschuldigte vor dem Landgericht der Hauptstadt zunächst geschwiegen.

Dem 30-Jährigen, der mit seinem Auto gezielt mehrere Fahrzeuge gerammt und dann drei Motorradfahrer schwer verletzt haben soll, wird unter anderem versuchter Mord in drei Fällen zur Last gelegt. Die Generalstaatsanwaltschaft strebt eine Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus an.