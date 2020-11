Mann bedroht BVG-Kontrolleur und Mitfahrende

Die Polizei hat in Berlin-Westend einen Mann festgenommen, der in einem Bus der BVG andere Menschen mit einer mutmaßlich brennbaren Flüssigkeit bedroht hat.

Nach Polizeiangaben soll er am Donnerstagvormittag zunächst einen Kontrolleur verbal bedroht und mehrfach ein Feuerzeug gezündet haben. Währenddessen hielt er den Angaben zufolge in der anderen Hand die Flasche mit der Flüssigkeit, aus der ein Stück Zeitungspapier ragte. Anschließend habe er auch an andere Fahrgäste im Bus der Linie M45 Drohungen gerichtet. Alarmierte Polizisten brachten den 53-Jährigen zu Boden und nahmen ihn fest. Den Angaben zufolge wurde er aus dem Polizeigewahrsam in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht.