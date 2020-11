Terrorunterstützung in Syrien : 21-Jähriger unter Verdacht

Gegen einen 21-jährigen Flüchtling aus Syrien wird in Berlin wegen seiner Beteiligung am Kampf für eine islamistische Terrormiliz ermittelt.

Der junge Mann wurde festgenommen, am Dienstag wurde Haftbefehl erlassen, nun sitzt er in Untersuchungshaft, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch (11. November 2020) sagte. Es gehe um den «Verdacht der Mitgliedschaft in der islamistischen terroristischen Vereinigung «Ahrar al-Sham» und der Teilnahme an Kampfhandlungen in Syrien», twitterte die Staatsanwaltschaft.