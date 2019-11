Autofahrer-Streit eskaliert: Mann schießt Kontrahenten an

Ein Streit unter Autofahrern in Berlin ist mit einer Schussverletzung ausgegangen.

Ein 41-Jähriger soll einem 22-Jährigen mit einer scharfen Waffe in den Oberschenkel geschossen haben, wie die Polizei am Freitag (08. November 2019) mitteilte. Der Verletzte kam nach der Tat am Donnerstagabend in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen war es zuvor an einer Kreuzung in Tempelhof beinahe zu einem Zusammenstoß zwischen den zwei Autos gekommen. Eines davon war ein Taxi, in dem der 27 Jahre alte Fahrer privat mit seinem Bruder unterwegs war.