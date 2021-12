Ausbildungsplätze: Arbeitsagentur empfiehlt frühe Bewerbung

Die Arbeitsagentur empfiehlt Jugendlichen in Berlin mit Interesse an einem Ausbildungsplatz, sich schon jetzt zu bewerben. Plätze für Ausbildung und Duales Studium in Berlin und im Umland mit Beginn in 2022 sind häufig bereits ausgeschrieben, wie die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg am Mittwoch mitteilte.

«Es ist nie zu früh, sich über seine berufliche Zukunft Gedanken zu machen und sich zu informieren», sagte der Leiter der Arbeitsagentur Berlin Nord, Christoph Möller. «Wer schon genauere Vorstellungen hat, sollte nicht zögern, sich jetzt bei einem Arbeitgeber zu bewerben.» Jugendliche, die sich in Sachen Berufswahl noch nicht sicher seien, könnten sich unter anderem an die Jugendberufsagentur wenden.

Informationen gibt es der Regionaldirektion zufolge außerdem online auf der Website ausbildung.berlin. Sie wird von der Industrie- und Handelskammer Berlin, dem Berliner Senat und der Jugendberufsagentur Berlin betrieben.

