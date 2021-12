Supermarkt in Lichtenberg in Flammen

Ein Supermarkt in Berlin in Lichtenberg ist in der Nacht zu Montag (27. Dezember 2021) in Brand geraten.

© dpa

Dabei wurde nach Angaben der Polizei eine Fläche von rund 1200 Quadratmetern von den Flammen erfasst. Verletzt wurde niemand. Insgesamt versuchten 90 Feuerwehrleute den Brand zu löschen. «Die Lage ist übersichtlich», sagte ein Feuerwehrmann vom Einsatzort. Trotzdem sei das Gebäude noch kurz vor 04 Uhr in Vollbrand gewesen. Wegen der Löscharbeiten musste die Siegfriedstraße komplett gesperrt werden.

