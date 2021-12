Füchse Berlin spielen nur Remis gegen Balingen-Weilstetten

Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga den Sprung auf Platz zwei verpasst. Am Donnerstagabend kamen die Berliner vor 2500 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen die HBW Balingen-Weilstetten nicht über ein 26:26 (15:13)-Remis hinaus. Die Füchse bleiben somit Tabellenvierter. Beste Berliner Werfer waren Lasse Andersson und Milos Vujovic mit je sechs Toren.

© dpa

Vor der Partie gaben die Füchse bekannt, dass der Vertrag mit dem dänischen Rückraumspieler Andersson bis 2025 verlängert wurde. Trainer Jaron Siewert musste aber kurzfristig auf Fabian Wiede wegen muskulärer Probleme verzichten. Die Partie war zunächst sehr ausgeglichen und kein Team konnte sich absetzen.

Die Füchse taten sich gegen die physische starke Balinger Deckung sehr schwer. Aber auch in der Abwehr fehlt der Zugriff und die Gäste kamen zu einfachen Toren aus dem Rückraum. Erst gegen Ende der ersten Hälfte konnten sich die Füchse zwischenzeitlich eine Drei-Tore-Führung erspielen (15:12).

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber zwar zu mehr Ballgewinnen, vergaben aber im Angriff zu viele freie Würfe. Die Bertliner konnten sich nicht weiter absetzen, blieb Balingen dran. Zehn Sekunden vor dem Ende glichen die Gäste dann nach langer Zeit wieder aus. Den letzten Freiwurf nach Ablauf der Uhr vergab Andersson.