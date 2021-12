Bislang 820.000 Menschen in Arztpraxen geboostert

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin hat trotz Problemen bei den Impfstoff-Lieferungen ein positives Fazit der bisherigen Impfkampagne in Berlin gezogen.

Ruppert zeigte sich optimistisch, dass durch das Zusammenwirken aller an der Impfkampagne Beteiligten bis Ende Januar alle Zweitgeimpften, deren Booster-Impfung bis dahin ansteht, diese erhalten können. Voraussetzung dafür sei, dass verlässlich genug Impfstoff auch in die Vertragsarztpraxen geliefert werde. Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte mit ihren Praxisteams hätten die Kampagne sehr gut vorangebracht. Zuletzt hätten sich knapp 2700 Praxen beteiligt.

Corona-Impfzentren an Heiligabend und Silvester geöffnet

Für Impfwillige haben die drei Corona-Impfzentren Messe, Tegel und ICC an Weihnachten und Silvester geöffnet: An Heiligabend und Silvester ist dort eine Impfung von 9.00 bis 14.00 Uhr möglich. Am 25. Dezember sind die Zentren geschlossen, am 26. Dezember zu den regulären Öffnungszeiten ab 9.00 Uhr geöffnet. Zwischen den Jahren haben die Zentren regulär geöffnet. An Neujahr sind sie geschlossen.