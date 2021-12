Weniger Spenden: Weihnachtspakete für Obdachlose

Die Berliner Tafel leidet unter einem enormen Rückgang der Lebensmittelspenden. «Es ist wirklich erschreckend, wie wenig wir kriegen im Verhältnis zu Vorjahren», sagte die Vorsitzende der Berliner Tafel, Sabine Werth, der Deutschen Presse-Agentur. Besonders zur Adventszeit sei der Mangel an Lebensmittelspenden untypisch gewesen.

Zu Weihnachten will die gemeinnützige Verein rund 8000 Pakete an Obdachlose und soziale Einrichtungen in Berlin verteilen. «Da ist es natürlich für uns wichtig, dass wir Lebensmittel bekommen», sagte Werth. Doch in den Vorjahren habe die Tafel deutlich mehr Lebensmittelspenden der großen Supermärkte bekommen.