DRK: Sondertermine gegen die Knappheit von Blutkonserven

Der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost will einen Engpass bei Blutpräparaten verhindern und hat Sondertermine zum Blutspenden in Berlin und Brandenburg organisiert.

«Blutpräparate sind teilweise nur einige Tage haltbar. Wir müssen diese Sondertermine gewährleisten, um es gar nicht erst zu einem Mangel kommen zu lassen», sagte Sprecherin Kerstin Schweiger am Donnerstag (16. Dezember 2021). Sondertermine in Berlin und Brandenburg fürs Blutspenden sind am 26. Dezember und am 2. Januar 2022.