2021 für Zoo und Tierpark schwieriger als erwartet

Die Hoffnungen, dass es 2021 für Berliner Zoo und Tierpark wieder bergauf gehen könnte, haben sich nicht bewahrheitet. «Insgesamt war das Jahr 2021 deutlich schwieriger und herausfordernder als erwartet», sagte Sprecherin Katharina Sperling der Deutschen Presse-Agentur.

Insbesondere die Bundesnotbremse im Frühjahr mit Test- und zum Teil Maskenpflicht für die Außenbereiche der Zoologischen Gärten Berlin hätten zu einer deutlichen Zurückhaltung bei den Besuchern geführt. Zudem sei das Aquarium aufgrund des verlängerten Lockdowns viel länger geschlossen geblieben. «Als der Tourismus ab Juli 2021 langsam wieder in die Stadt einzog, verzeichneten auch Zoo und Tierpark Berlin deutlich mehr Gäste», so Sperling.

Die Ausgaben für 2021 konnten demnach durch Sparmaßnahmen insgesamt auf Vorjahresniveau gehalten werden. In der schwierigen Zeit habe Zoo und Tierpark Berlin eine Welle der Solidarität erreicht. «Die Unterstützung ist nach wie vor hoch», so Sperling. Das Spendenvolumen sei in diesem Jahr etwa so hoch wie 2020. Rund 2,6 Millionen Euro an Spenden kamen im vergangenen Jahr für beide Anlagen zusammen.