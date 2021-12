Neue Impfstelle eröffnet in Spandauer Arcaden

Die neue Impfstelle in den Spandauer Arcaden öffnet am Freitag um 13 Uhr und bietet ihre Dienste dann bis 19 Uhr an. Danach stellt sie auf ihre regulären Öffnungszeiten um: Montag bis Samstag von 10 Uhr bis 17 Uhr. Wie es weiter hieß, kann die vom Malteser Hilfsdienst betriebene Impfstelle spontan aufgesucht werden. Es empfehle sich jedoch, online oder telefonisch über die Impfhotline 030 9028 2200 einen Impftermin zu vereinbaren, um Wartezeiten zu reduzieren.