Frank Zander spendet an Caritas und kündigt Weihnachtsaktion an

Mit der Übergabe des Schecks am Donnerstagmittag (02. Dezember 2021) am Alexanderplatz kündigte Zander gleichzeitig seine Aktion «Weihnachten mit Frank on Tour» an, wie die Caritas Berlin am Donnerstag mitteilte. Vom 13. bis zum 17. Dezember wird Zander Mahlzeiten, Geschenketaschen und Schlafsäcke an Bedürftige verteilen, da sein traditionelles Weihnachtsessen für Berliner Obdachlose wegen der Pandemie erneut ausfällt. Die Aktion findet in Zusammenarbeit mit der Caritas statt.