Ab Samstag 2G-plus-Regeln in vielen Bereichen in Berlin

Der Senat verständigte sich am Dienstag (23. November 2021) auf eine Erweiterung der 2G-Regel. Diese Regelungen werden umgangssprachlich 2G-Plus genannt. In allen Bereichen, in welchen derzeit 2G verpflichtend ist, also etwa im Kultur- und Freizeitbereich, gilt eine zusätzliche Maskenpflicht. Auch auf Weihnachtsmärkten, die im 2G-Modell stattfinden , wird das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske verpflichtend. Dort, wo das nicht möglich ist, etwa beim Friseur, sollen alternativ ein Negativ-Test und Abstandsregeln nötig sein.