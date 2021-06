Bruhn und Wierling verteidigen Schwimm-Titel erfolgreich

Die Olympia-Starter Annika Bruhn und Damian Wierling haben ihre deutschen Schwimm-Meistertitel über 100 Meter Freistil erfolgreich verteidigt. Die 28 Jahre alte Bruhn schlug am Sonntag in Berlin nach 54,60 Sekunden an und verwies Hannah Küchler auf Rang zwei. Bei den Männern setzte sich Wierling in 49,32 Sekunden vor Jonathan Berneburg durch. «Es war mir wichtig, hier nochmal was rauszuhauen», sagte Wierling nach dem Tokio-Test im Rahmen der Finals 2021.

Anders als der 25-jährige Wierling, Bruhn oder auch Brustschwimmer Lucas Matzerath, der deutscher Meister über 50 Meter wurde, hatten viele Olympia-Teilnehmer auf die nationalen Titelkämpfe verzichtet. So fehlten unter anderen Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock, 1500-Meter-Vizeweltmeisterin Sarah Köhler oder Lagen-Ass Philip Heintz in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark.