Testpflicht in Freibädern aufgehoben

Ins Freibad ohne Corona-Test - das gilt jetzt in Berlin.

Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Berlin.

Die Bäder-Betriebe freuten sich über die Entscheidung des Landes, die Bäder wie die Außengastronomie zu behandeln, teilte ein Sprecher am 04. Juni 2021 mit. Die sinkenden Infektionszahlen ermöglichten eine Rückkehr zu mehr Normalität, hieß es in der Mitteilung. Jedoch sei die Zahl der Besucher weiter begrenzt, Tickets müssten online gekauft und Zeitfenster gebucht werden. Bei weiter sinkender Inzidenz gebe es weitere Lockerungen.

