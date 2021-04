1166 Corona-Neuinfektionen: Zwei rote Ampeln

In Berlin sind 1166 neue Coronainfektionen gemeldet worden.

Das geht aus dem Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung vom 21. April 2021 hervor. Am Vortag waren es 759 neu gemeldete Ansteckungen gewesen, am Mittwoch vor einer Woche 1327. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 150 - damit haben sich rechnerisch 150 Menschen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche neu infiziert. Am Mittwoch vergangener Woche lag dieser Wert bei 140.