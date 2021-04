Wierling schwimmt Olympia-Norm über 100 Meter Freistil

Freistilschwimmer Damian Wierling hat die Normzeit für die Olympischen Spiele in Japan über 100 Meter Freistil knapp unterboten. Der 25-Jährige schlug am Samstag in Berlin nach 48,48 Sekunden an und war damit zwei Hundertstelsekunden schneller als gefordert. «Das war so ein Horrortrip in den letzten Monaten, in den letzten Jahren eigentlich, weil ich so lange nicht mehr schnell war», sagte der völlig ausgepumpte Wierling. «Es ist schön, dass ich das jetzt geschafft habe.»

© dpa

Über seine Nebenstrecke 400 Meter Freistil setzte sich Doppel- Weltmeister Florian Wellbrock in 3:44,36 Minuten vor seinem Magdeburger Teamkollegen Lukas Märtens durch. Wellbrocks Verlobte Sarah Köhler belegte im Frauen-Rennen den zweiten Rang hinter Isabel Gose.

In der Hauptstadt haben die Athletinnen und Athleten bis zu diesem Sonntag die letzten Chancen, die notwendigen Zeiten für Tokio zu schwimmen. Acht deutsche Schwimmerinnen und Schwimmer hatten sich bereits vor den Qualifikations-Wochen im April fest für die Sommerspiele qualifiziert. Neun weitere hatten die notwendige Zeit in diesem Monat vor den Wettkämpfen am Samstag geschafft.

© dpa Frischepost: Dein Online-Hofladen in Berlin Frischepost liefert dir frische Lebensmittel von kleinen Höfen und Manufakturen aus der Region Berlin-Brandenburg direkt nach Hause oder an deinen Arbeitsplatz. mehr