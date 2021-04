Verstöße bei Demonstration: Anzeigen und Ermittlungen

Menschen stehen am 5. April 2021 bei einer Demonstration gegen die Einschränkungen durch die Pandemie-Maßnahmen der Bundesregierung vor dem Brandenburger Tor.

Bei einer Demonstration am 5. April 2021 gegen die Einschränkungen durch die Pandemie-Maßnahmen der Bundesregierung vor dem Brandenburger Tor trägt ein Teilnehmer eine Fahne mit der Aufschrift «Frieden, Freiheit, keine Diktatur».

© dpa

Bei einer Demonstration gegen die Einschränkungen durch die Pandemie-Maßnahmen der Bundesregierung am 5. April 2021 am Brandenburger Tor trägt ein Teilnehmer eine Armbinde mit einem gelben Stern, der an einen Judenstern erinnern soll, mit der Aufschrift «Ungeimpft».