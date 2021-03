Senat plant strengere Corona-Vorgaben für Unternehmen

Die Unternehmen in Berlin müssen sich darauf einstellen, ihren Mitarbeitern künftig zwei Mal in der Woche einen Corona-Test zu ermöglichen.

Auf eine solche Angebotspflicht hat sich der Senat nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bei seiner Sondersitzung am27. März 2021 verständigt. Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besteht keine Testpflicht. Ein formaler Beschluss dazu ist aber noch nicht gefallen. Die Senatssitzung, die am frühen Nachmittag begonnen hat, dauerte am Abend an.