Autobrand in Kreuzberg

In Berlin-Kreuzberg hat in der Nacht zu Donnerstag ein Auto gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, sei dabei niemand verletzt worden.

Die Feuerwehr habe den Brand in der Böcklerstraße schnell gelöscht. Es werde wegen Brandstiftung ermittelt. In Berlin werden immer wieder Fahrzeuge durch Brände zerstört oder beschädigt. Zuletzt brannten ein Auto in Waidmanslust sowie zwei Kleintransporter in Neukölln und Treptow aus.