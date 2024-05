Wegner wendet sich gegen Homosexuellenfeindlichkeit

Wegner schnitt im Säulensaal eine zweistöckige Buttercreme-Torte an, die mit Zuckerkristallen in Regenbogenfarben verziert war. Anlass war der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie am 17. Mai. «Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, ich würde mir wünschen, dass wir solche Tage nicht bräuchten. Aber wir brauchen sie, wir brauchen sie sogar ganz dringend», betonte der CDU-Politiker und wies auf die aktuellen Zahlen hin, die das schwule Anti-Gewalt-Projekt Maneo am Mittwoch vorgestellt hatte.