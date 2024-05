Straße des 17. Juni gesperrt: Buslinie 100 fährt nicht

In etwas mehr als fünf Wochen beginnt die Fußball-EM in Deutschland. Am Brandenburger Tor wird es wieder eine Fanmeile geben. Die Straße des 17. Juni ist seit Montag für fast drei Monate gesperrt. Ab 13. Mai dürfen zusätzlich auch die John-Foster-Dulles-Allee, die Scheidemannstraße und die Dorotheenstraße nicht befahren werden. Der Radverkehr wird an veranstaltungsfreien Tagen über die befestigten Wege im Tiergarten umgeleitet. An Veranstaltungstagen gibt es zwei Umleitungen über anliegende Straßen.