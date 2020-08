Müller zum Schulstart: Haben alles Mögliche getan

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hält die coronabedingten Vorkehrungen zum Start der Schulen in den Regelbetrieb im Moment für ausreichend. «Ich glaube das, was man machen kann in einem Schulbetrieb mit Hunderttausenden Schülerinnen und Schülern, das haben wir auch gemacht», sagte der SPD-Politiker am Freitag den Sendern RTL/ntv. Allerdings müsse man in den nächsten Monaten womöglich «nachsteuern», insbesondere mit Blick auf den Winter.

Die Fachleute der Berliner Charité hätten bereits gewarnt: «Ihr müsst euch darauf einstellen, dass, wenn wir wieder zurückgehen in die Räume, die Fenster zumachen, nicht mehr so gut durchlüften, werden Zahlen nach oben gehen.» Mit der Technischen Universität habe man sich deshalb bereits Belüftungssysteme angeschaut, damit auch in geschlossenen Räumen ein Luftaustausch möglich sei und «wir hoffentlich dann auch auf diese Situation besser reagieren können», sagte Müller.

Das neue Schuljahr für 325 000 Schüler an allgemeinbildenden Schulen und 33 000 Lehrer beginnt am Montag - ohne Mindestabstand, dafür mit Maskenpflicht und Hygieneregeln. Dazu gehört regelmäßiges Lüften der Unterrichtsräume in enger Taktung.

