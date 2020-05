Neue Corona-Teststrategie mit Stichproben

Test-Stichproben solle es nach einem Konzept von Wissenschaftlern der Charité und Vivantes zum Beispiel in Schulen, Kitas, Pflegeheimen, Krankenhäusern sowie bei Polizei und Feuerwehr geben. Medizinisches Personal in Kliniken solle dagegen als Ausnahme mindestens einmal in der Woche getestet werden. Arbeitsgruppen für die verschiedenen Lebensbereiche sollen in den nächsten 14 Tagen konkret ausarbeiten, wie dort punktuell getestet werden soll, erläuterte Müller.