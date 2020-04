Jeder Liter hilft: Berliner zum Gießen der Bäume aufgefordert

Zum Tag des Baumes an diesem Samstag (25. April 2020) hat die Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus die Berliner Bevölkerung noch einmal aufgefordert, Bäume vor der eigenen Haustür zu gießen.

Es seien zwar 50 Millionen Euro mehr für die Pflege und das Bewässern von Bäumen, Parks und Grünflächen im Haushalt eingestellt. «Das Geld ist da und muss nun von den Bezirken ausgegeben werden. Es ist aber auch klar, dass das ausreichende Bewässern der über 433 000 Straßenbäume in der Dürre eine große Herausforderung ist.»

Bereits in der vergangenen Woche hatte die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Abgeordnetenhaus, Antje Kapek, die Berliner gebeten, Bäume und andere Pflanzen in der Nachbarschaft zu wässern. Im Februar habe es zwar überdurchschnittlich viel geregnet, seitdem aber überhaupt nicht mehr. «Deswegen lieber zu früh anfangen, als später noch Schadensbegrenzung zu betreiben», sagte Kapek. Laut der Grünen-Politikerin braucht ein Baum zwei bis drei Eimer Wasser pro Tag.

© dpa

