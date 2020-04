Senat würde Ausnahmegenehmigung für Geisterspiele erteilen

Auch Hertha BSC und der 1. FC Union Berlin dürfen auf ein mögliches Ende der Bundesliga-Zwangspause in der Corona-Krise hoffen. Sollte das deutsche Fußball-Oberhaus in den kommenden Wochen den Spielbetrieb wieder aufnehmen und die Saison mit Partien hinter verschlossenen Toren zu Ende bringen wollen, würde auch der Berliner Senat mitspielen - unter bestimmten Voraussetzungen.

«Wir können uns Geisterspiele grundsätzlich vorstellen, wenn alle Hygiene- und Abstandsregelungen (für Stab, Betreuer, Technik etc. im Stadion) eingehalten werden», erklärte Martin Pallgen am Dienstag als Sprecher der Senatsverwaltung für Inneres und Sport schriftlich der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage. «Nach der jetzigen Rechtslage müssten beide Vereine bei uns eine Ausnahmegenehmigung für Spiele im Olympiastadion bzw. der Alten Försterei stellen. Diese würden wir dann positiv bescheiden», schrieb Pallgen weiter.

Union hatte der Stopp durch die Coronavirus-Pandemie vor dem ersten Heimspiel als Bundesligist gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern München getroffen. Die Partie war für den 14. März geplant gewesen. Hertha hätte am selben Tag bei der TSG 1899 Hoffenheim antreten müssen, ehe eine Woche später am 21. März das Derby gestiegen wäre. Wie es nun konkret weitergehen, ist allerdings noch offen.

Die beiden Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU/Nordrhein-Westfalen) und Markus Söder (CSU/Bayern) hatten am Montag den 9. Mai als Datum für eine mögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs der Bundesliga ins Gespräch gebracht. Am kommenden Donnerstag will die Deutsche Fußball Liga über das weitere Vorgehen entscheiden. Nach derzeitigem Stand ist der Spielbetrieb bis mindestens 30. April ausgesetzt.