Werbung für vegane Schokolade - Werberat-Rüge für Katjes?

Wegen eines Werbespots für vegane Schokolade steht das Süßwarenunternehmen Katjes in der Kritik.

«Der Clip ist eine sehr einseitige und überzogene Visualisierung von Massentierhaltung», gab die Leiterin des Deutschen Werberats, Katja Heintschel von Heinegg, die Sicht der Beschwerdeführer am Freitag wieder.

Sie bezieht sich auf kürzlich veröffentlichtes Video, in dem Katjes in düster gezeichneten Bildern zahlreiche Kühe zeigt, die im Gleichschritt zu Melkanlagen laufen. Eine Stimme sagt: «Jedes Leben ist wertvoll. Und Kühe sind keine Milchmaschinen.»

Das Video suggeriere laut den Beschwerdeführern, so von Heinegg, dass alle Molkereien ihre Tiere so hielten und jeder Milchkonsument Tiere ausbeute. Der Deutsche Werberat forderte Katjes auf, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Eine Unternehmenssprecherin bestätigte, die Aufforderung des Werberats erhalten zu haben. Die Vorwürfe würden nun geprüft, hieß es.

Wie die «Rheinische Post» (19. Oktober 2019) berichtet, verteidigt Katjes den Spot - man habe auf kritische Bedingungen in der Tierhaltung hinweisen wollen. Eine Unternehmenssprecherin wurde mit den Worten zitiert: «Man sieht tagtäglich in der Werbung die Verkitschung der Milchindustrie. Da muss es auch einmal möglich sein, die andere Seite darzustellen.» Milchbauern, die einen guten Job machten, brauchten sich nicht angesprochen zu fühlen.

Bayerischen Bauernverband sieht «völliges Zerrbild»

Mit dem knapp 20-sekündigen Spot bewirbt Katjes eine vegane Schokolade, die mit Haferdrink hergestellt wird. Zu sehen ist er auf Facebook, Youtube, Instagram und laut Medienberichten auch im Fernsehen. Der Werberat hatte in den vergangenen Tagen mehrere Beschwerden gegen den Spot erhalten, unter anderem vom Bayerischen Bauernverband. «Ich bin froh, dass der Werberat so schnell reagiert hat», sagte Markus Drexler, Sprecher des Verbands. Aus finanziellen Interessen verbreite Katjes ein «völliges Zerrbild» dessen, wie Tiere in Bayern und Deutschland gehalten würden, kritisierte er.