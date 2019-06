Berlin will Verbänden mehr Mitsprache beim Tierschutz geben

Der rot-rot-grüne Senat will den Tierschutz in Berlin verbessern - mit einem Klagerecht für Verbände. Doch nicht alle finden das gut.

Berlin (dpa/bb) - Verbände und Vereine sollen in Berlin mehr Mitspracherecht beim Tierschutz bekommen. Der rot-rot-grüne Senat nahm am Dienstag in seiner Sitzung einen Gesetzentwurf zur Einführung eines Klagerechts zur Kenntnis, wie Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) danach mitteilte. Tierschutzorganisationen sollen zum Beispiel im Vorfeld einbezogen werden, wenn es um eine Genehmigung von Tierversuchen geht oder um die Erlaubnis, Tiere auf Messen oder in Zoohandlungen auszustellen.