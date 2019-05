PERN: Russische Öllieferungen zum 9. Juni möglich

Die wegen Verschmutzungen seit etwa vier Wochen unterbrochenen Lieferungen russischen Öls nach Europa könnten im Juni wiederaufgenommen werden. Der Öltransport sei zum 9. Juni möglich, sofern die Reklamationen deutscher und polnischer Raffinerien bestätigt werden, teilte der polnische Pipelinebetreiber PERN am Donnerstag nach Gesprächen polnischer, russischer und deutscher Betreiber in Warschau mit.

Das verschmutzte Rohöl verlangt den Raffinerien in Ostdeutschland Anpassungsleistungen ab und verringert den Ausstoß. Höhere Preise an Zapfsäulen im Osten oder leerlaufende Tankstellen seien bisher aber nicht zu beobachten, hieß es beim Mineralölwirtschaftsverband MWV: «Zumindest aktuell gibt es keine Versorgungsengpässe.» Im Osten gibt es die Raffinerie PCK in Schwedt und die Total Raffinerie Mitteldeutschland in Leuna.