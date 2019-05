«Airbeat One»-Veranstalter: Präsenz der Polizei ist wichtig

Eine Party ohne Sicherheit ist keine Party, meinen die Veranstalter von Norddeutschlands größtem Festival für elektronische Musik, dem «Airbeat One» in Neustadt-Glewe mit 55 000 Besuchern am Tag. Sie haben nichts gegen Polizeipräsenz.

Neustadt-Glewe (dpa/mv) - In der Festivalszene wird Unverständnis für das Nein der «Fusion»-Veranstalter zu Polizeipräsenz auf dem Gelände laut. Sebastian Eggert, Veranstalter des größten Festivals für elektronische Musik im Norden, dem «Airbeat One» in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim), sagte am Donnerstag, auf dem Festival mit 55 000 Besuchern pro Tag sei die Polizei seit Jahren präsent, unter anderem mit einer mobilen Wache.