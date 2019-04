Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Kamerafrau Judith Kaufmann erhält Ballhaus-Stipendium

Die in Berlin lebende Kamerafrau Judith Kaufmann (56, «Die Fremde», «Der Junge muss an die frische Luft») bekommt das erstmals verliehene Michael Ballhaus Stipendium. Es ist mit einem dreimonatigen Aufenthalt in der Villa Aurora in Los Angeles und einer Retrospektive ausgewählter Werke in Hollywood verbunden. Der vom Auswärtigen Amt finanzierte Preis für herausragende Bildgestalter und Bildgestalterinnen ist nach dem 2017 gestorbenen Kameramann Michael Ballhaus benannt. Er wird in Kooperation mit der Deutschen Filmakademie ab 2020 jährlich vergeben, heißt es in der Mitteilung vom Montag.

Die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA seien Ballhaus eine Herzensangelegenheit gewesen, hob Außenminister Heiko Maas (SPD) hervor. «Mit dem Stipendium, das seinen Namen trägt, zeigen wir: Unser kulturelles Engagement in den USA lässt nicht nach. Wir brauchen mehr Austausch, um unser gegenseitiges Verständnis zu verbessern.»