Bundesliga: Berlin-Derby vor leeren Rängen im Olympiastadion

Am 28. Spieltag gastiert Hertha BSC am Mittwoch, 27. Mai, um 18.30 Uhr bei RB Leipzig. Union empfängt zwei Stunden später den FSV Mainz 05 in der Alten Försterei. In der nächsten Runde am Pfingstwochenende kommt es am Samstag, 30. Mai um 15.30 Uhr zur Partie der Hertha gegen den FC Augsburg im Olympiastadion. Union spielt am Sonntag, 31. Mai um 15.30 Uhr bei Borussia Mönchengladbach.