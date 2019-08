Literatur von unten, aus aller Welt und ziemlich zeitgenössisch: Literaturzüge, Spoken Word, Internet.

Das Gespräch zwischen Verfasser und Publikum pflegt das Haus zum Beispiel durch internationale Literaturfestivals und Kolloquien. Im jährlichen Lesewettbewerb „Open Mike“ stellen sich junge Schriftsteller zwei Tage lang in öffentlicher Lesung dem Publikum und einer Autoren-Jury. Das Haus für Poesie sieht die Literatur nicht im stillen Kämmerlein, sondern versteht sie als gesellschaftliches Ereignis.

Seit Sommer 2002 residiert das Haus für Poesie, damals noch unter dem Namen «Literaturwerkstatt" in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg. Zu ihrem Literaturverständnis vom Werk als Prozess passt auch das von ihr initiierte Internetprojekt lyrikline.org. Auf dieser mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten Website kann man sich Gedichte berühmter Autoren des 20. Jahrhunderts vorlesen lassen, von ihnen selbst vorgetragen. Darunter Ingeborg Bachmann, Gottfried Benn und Paul Celan.

