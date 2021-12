Der Open Mike ist als Wettbewerb für junge Literatur eine feste Größe im Berliner Literatur-Kalender. 2022 findet er bereits zum 30. Mal statt.

Der Open Mike richtet sich an junge Autorinnen und Autoren unter 35 Jahren, die bislang noch kein eigenes Buch veröffentlicht werden. Im vergangenen Jahr setzten sich die Preisträgerinnen gegen rund 500 Einsendungen durch. Im November 2022 ist es wieder so weit: 21 Finalisten treten im Heimathafen Neukölln um einen der drei Preise an. Sie haben jeweils 15 Minuten Vorlesezeit, um die Jury von ihrem Text zu überzeugen.