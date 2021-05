Der Austausch über gelesene Bücher gehört zu den liebsten Beschäftigungen von Leseratten. Die stadtweite Aktion «Berlin liest ein Buch» will hierfür zahlreiche Räume schaffen.

Aufgrund der Corona-Pandemie finden die Veranstaltungen teilweise virtuell und teilweise im Freien statt. Vorlese-Aktionen im Freien, digitale Lesekreise, Buchvorstellungen, Telefonlesungen, Quizzes und Fragerunden an Autoren gestalten das vielfältige Programm der Festivalwoche. Die Auftaktveranstaltung mit Autorin Katja Oskamp wird am 16. Mai um 18 Uhr live von radioeins übertragen.

Buch im Fokus: Marzahn, mon amour

Das Festival legt in diesem Jahr ein besonderes Augenmerk auf das Werk «Marzahn, mon amour» von Katja Oskamp. Die Autorin gibt in dem Buch ihre Erfahrungen als Fußpflegerin in Marzahn wieder und entführt ihre Leser in eine skurrile, doch herzerwärmende kleine Welt.