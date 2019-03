Internationales Literaturfestival

Das Internationale Literaturfestival Berlin präsentiert die literarische Vielfalt zeitgenössischer Prosa und Lyrik aus aller Welt. Renommierte Autorinnen und Autoren tragen neben internationalen Neuentdeckungen zu einem vielfältigen Programm bei.

Im September wird Berlin zur Hauptstadt der Literatur. Rund 200 Autoren aus über 40 Ländern werden beim 19. Internationalen Literaturfestival in Berlin erwartet.

Die Eintrittskarten können nach Verkaufsstart im Berlin.de-Ticketshop erworben oder direkt in den Ticket Offices der Veranstaltungsorte (s.u.) gekauft werden. Der Ticketvorverkauf beginnt Mitte August 2019.

Der Kulturverführer Berlin schreibt:

"Den literarischen Ausnahmezustand in der Hauptstadt ruft alljährlich das internationale literaturfestival berlin aus. Das 2001 unter der Ägide von Ulrich Schreiber gestartete Lese-Event mauserte sich schnell zu einem Highlight der deutschen Literaturlandschaft und gehörte schon nach vier Jahren zum Programm-Portefeuille der Berliner Festspiele. Hier liest alles, was Rang und Namen hat „und zwar aus und in aller Welt. Daneben werden auch Diskussionen und diverse Rahmenveranstaltungen geboten. Jedes Jahr macht das Festival die Literatur eines anderen Kulturkreises zum Schwerpunktthema."