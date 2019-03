Eingebunden in die Berliner Festspiele bildet das Jazzfest Berlin den krönenden Abschluss eines jeden Jazzjahres. An vier Tagen gibt es nicht nur im Haus der Berliner Festspiele ein abwechslungsreiches Programm für alle Jazzliebhaber.

Im Jahr 2014 feierten die Berliner Festspiele 50 Jahre Jazzfest Berlin. Die Ereignisse um den Martin Luther King Besuch 1964 in Berlin und 25 Jahre Mauerfall wurden auch beim Jazzfest mit einer Reihe von Programmpunkten thematisiert. Die WDR Big Band präsentierte mit dem Sänger Kurt Elling ein speziell für das diesjährige Jazzfest zusammengestelltes Programm mit dem Titel „Freedom Songs“. Der britische Saxofonist und Rapper Soweto Kinch reflektierte in seiner Musik sozialkritische Themen. Der künstlerische Leiter des Jazzfest Berlin 2014 war Bert Noglik. Sein Nachfolger ist der Brite Richard Williams.

Der Kulturverführer Berlin schreibt:

Im traurigen Monat November verheißt das JazzFest Berlin ein bisschen Trost. Das 1964 gegründete Festival gehört zu den wichtigsten Veranstaltungen des zeitgenössischen Jazz. In den ersten beiden Jahrzehnten dominierten noch überwiegend US-amerikanische Stars das Festival, was für seinen Nimbus gar nicht so schlecht war. In den 80ern legte man dann den Schwerpunkt erfolgreich auf Jazz als Weltmusik. 2012 hat der Journalist und Kurator Bert Noglik die Festivalleitung von dem renommierte Jazz-Posaunisten Nils Landgren übernommen.