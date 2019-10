Plänterwald kennt man vor allem durch den Spreepark, der Heimat verlassener Fahrgeschäfte und gefallener Dinosaurier. Aber man kann hier auch in herrschaftlichen Altbauten wohnen.

Rathaus Treptow und Schuckert-Höfe

Weitere Sehenswerte Gebäude sind das Rathaus Treptow in der Neuen Krugallee und die Schuckert-Höfe am Treptower Park. Die Industriehöfe wurden im späten 19. Jahrhundert von der Schuckert & Co. Elektrizitäts-AG errichtet. 1950 zog die Druckerei der DDR-Gewerkschaft FDGB ein und stellte hier die Zeitung "Tribüne" her. Heute sind den Gebäuden Start-ups, Agenturen und andere Firmen zu Hause. Das Rathaus im Stil der Neorenaissance beherbergt heute Teile des Treptow-Köpenicker Bezirksamts.