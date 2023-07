Altglienicke

Richtung Falkenberg gibt es Grundstückssiedlungen und ein Neubaugebiet in Plattenbauweise bei Falkenhöhe. Dieses wurde ab Ende der 1980er Jahre auf ehemaligen Feldern gebaut. Darin gibt es das Kosmosviertel an der Schönefelder Chaussee mit variierenden Geschosszahlen von 3-5 bis zu 11, das Kölner Viertel nahe Wegedornstraße, welches in den 1990er Jahren gebaut wurde, und außerdem das Ärztinnenviertel und das Anne-Frank-Carré.