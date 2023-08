Die S-Bahn teilt Adlershof. In Adlershof-Nord, nördlich der Dörpfeldstraße, gibt es die durchgrünte Siedlung Wendenheide und die Gagfah-Siedlung, die Anfang der 1930er Jahre im Taut-Stil als Reihenhaussiedlung mit kleinen Gärten entstand. Sie liegt nahe dem Adlergestell. Außerdem kamen in den 1960er Jahren zwischen Gagfah-Siedlung und Köllnischer Heide sowie an der Zinsgutstraße weitere Siedlungen dazu.