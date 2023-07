Baumschulenweg

Der Name des Ortsteils kommt von den Späth'schen Baumschulen - der einst größten Baumschule der Welt. Schmuckstücke auf dem Gelände sind das Herrenhaus und das Arboretum im Stil eines englischen Landschaftsgartens. Neben Gehölzen stehen hier auch Gebirgspflanzen, Arznei- und Gewürzpflanzen in voller Pracht. Am östlichen Ende des Parks befindet sich ein großer Teich. Schaugarten und Haus werden heute hauptsächlich von der Biologischen Fakultät der HU Berlin genutzt.