Der Plänterwaldlauf im Bezirk Treptow ist ein echtes Urgestein der deutschen Laufsportszene.

Laufen um den ehemaligen Spreepark

Bei der Strecke handelt es sich um einen 5 Kilometer langen Rundkurs, der direkt durch den Plänterwald führt. Der Rundkurs beginnt in der Buswendeschleife (Baumschulenstr. 1) und führt die Asphaltstraße in den Plänterwaldlauf hinein, einmal um den ehemaligen Spreepark herum und an der Spree entlang zurück zur Baumschulenstraße ins Ziel. Die Strecke ist IAAF vermessen und exakt 5.007m lang. Je nach gewählter Disziplin wird sie einmal oder mehrmals gelaufen. Entlang der Strecke ist jeder Kilometer durch ein Schild gekennzeichnet.