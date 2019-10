Alt-Treptow

In der Spree steht der Molecule Man . Die vom amerikanischen Bildhauer Jonathan Borofsky geschaffene Metallskulptur ragt 30 Meter aus dem Wasser. Der Ort ist ganz bewusst gewählt. An diesem Punkt treffen die Grenzen der Stadtteile Treptow, Neukölln und Kreuzberg aufeinander. Dahinter ankert das Badeschiff , eine schwimmende Badeanstalt. Auf vom Steg abgehende Holzplattformen können sich die Gäste in Liegestühlen sonnen, am Ufer ist ein Sandstrand aufgeschüttet. Das Badeschiff wird durch die Arena betrieben.