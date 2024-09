Leuchtendes Nikolaiviertel: Lichterglanz im Denkmalschutz

Vor der Nikolaikirche können Besucherinnen und Besucher dem Himmel ein Stück näher kommen: Die Gruppe Scuderia aus Kroatien baut dort die Installation «Swing in the Clouds» auf. Wer möchte, kann auf der himmlischen Schaukel unter einer leuchtenden Wolke hin und herschwingen. Wer lieber selber fliegen möchte, begibt sich in die Poststraße 24. Dort warten die «Angels of Freedom» mit ihren leuchtenden Flügeln auf neugieriger Besucherinnen und Besucher.