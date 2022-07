Kantinenlesen

Best of Berliner Lesebühnen: Jeden Samstag findet in der Alten Kantine das Gipfeltreffen der Berliner Lesebühnen statt.

Fans von vorgetragenen Kurzgeschichten, Gedichten, Liedern und Co wissen, dass es in der Hauptstadt zahlreiche Lesebühnen gibt. Da fällt es schon schwer sich zu entscheiden. Warum dann nicht einfach einmal zum Kantinenlesen gehen, dem Gipfeltreffen der Berliner Lesebühnen, wie sich die Veranstaltung selbst nennt. Jeden Samstag treffen sich unterschiedlichsten Schreib-Talente in der Alten Kantine in der Kulturbrauerei und präsentieren ihre besten Texte. Mit dabei sind Delegierte der bekanntesten Berliner Lesebühnen: Surfpoeten, LSD, Chaussee der Enthusiasten und viele mehr.

Auf einen Blick Lesebühne Kantinenlesen Termine Samstags ab 20 Uhr Location Alte Kantine in der Kulturbrauerei Eintritt 10 Euro, ermäßigt 6 Euro

